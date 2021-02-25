 Футбол 2 - Брюгге - Динамо смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге - Динамо: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

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Брюгге - Динамо: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в гостях зіграє матч-відповідь Ліги Європи з бельгійським Брюгге. Матч відбудеться в четвер, 25 лютого, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Брюгге - Динамо в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра в Києві завершилася нічиєю - 1:1. Тож для виходу в наступний раунд киянам треба перемагати, або зіграти в більш результативну нічию, ніж удома.

Чемпіон України - Шахтар у матчі-відповіді ЛЄ вдома зіграє з Маккабі Т-А. Гірники розпочнуть свій поєдинок о 19:55. Підопічні Каштру впевнено виграли в першому матчі - 0:2.

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