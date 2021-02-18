 Шахтар переграв Маккабі у 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар переграв Маккабі у 1/16 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:51 1584 0
Гірники забили по голу у кожному з таймів
Шахтар переграв Маккабі у 1/16 фіналу Ліги Європи
#Маккабі, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Маккабі - Шахтар.

У першому таймі матчу Патрік вивів вперед Шахтар. Наприкінці матчу Маккабі міг зрівняти рахунок - гірників по черзі виручили Степаненко та Трубін. У компенсовані хвилини матчу Тете подвоїв рахунок.

Ліга Європи
1/16 фіналу
Перший матч, 18 лютого

Маккабі - Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Патрік, 0:2 - 90+3 Тете

Маккабі: Тененбаум, Жералдеш, Тібі, Ернандес, Саборіт, Дор Перец, Рікан (Голаса 63), Глазер, Бітон (Хозез 46), Пешич (Герреро 85), Бен Хаїм (Блекмен 63)

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Марлос (Майкон 77), Алан Патрік (Маркос Антоніо 88), Соломон (Тете 73), Тайсон (Коноплянка 77), Мораес (Фернандо 89)

Попередження: Глазер 64, Дор Перец 83 - Марлос 41, Тайсон 75.

Раніше, Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи.

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