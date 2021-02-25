 Футбол 1. Шахтер - Маккаби Т-А смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

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Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в Києві зіграє з Маккабі Т-А. Матч відбудеться в четчер, 25 лютого, о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Маккабі Т-А дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першій грі, яка відбулася в Ізраїлі, гірники впевнено перемогли - 0:2. 

Київське Динамо на цій стадії грає з бельгійським Брюгге. У Києві команди зіграли внічию (1:1). Матч-відповідь відбудеться в Брюгге, 25 лютого, о 22:00.

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