 Футбол 2 - Аталанта - Реал смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
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Аталанта - Реал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 17:44 330 0
Аталанта - Реал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме мадридський Реал. Гра відбудеться в середу, 14 лютого, о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Аталанта - Реал наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Аталанта посіла 2 місце в групі D, пропустивши вперед лише Ліверпуль. Мадридський Реал у запеклій боротьбі фінішував першим у квартеті В, випередивши Боруссію М, Шахтар та Інтер.

До слова, донецький Шахтар, який посів 3 сходинку в групі Вершкових, 25 лютого зіграє матч-відровідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі.

Нагадаємо, букмекери назвали фаворита ЛЧ, серед яких немає, ані Аталанти, ані Реала.

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