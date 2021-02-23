Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Джерело - Чемпіон.

16 лютого, розпочався плей-оф Ліги чемпіонів 2020/21. Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Реалом, а Манчестер Сіті Олександра Зінченка проекзаменує гладбахську Боруссію. Перші матчі за участі українців відбудуться в середу, 24 лютого.

Розклад матчів 1/8 фіналу, перші матчі

16 лютого

Пряма трансляція, онлайн 22:00 РБ Лейпциг - Ліверпуль., онлайн

17 лютого

22:00 Порту - Ювентус. Пряма трансляція, онлайн

22:00 Севілья - Боруссія Д. Пряма трансляція, онлайн

23 лютого

24 лютого

22:00 Аталанта - Реал. Пряма трансляція, онлайн

22:00 Боруссія М - Манчестер Сіті. Пряма трансляція, онлайн

Матчі- відповіді

9 березня

22:00 Боруссія Д - Севілья.

22:00 Ювентус - Порту

10 березня

22:00 Ліверпуль - РБ Лейпциг

22:00 ПСЖ - Барселона

16 березня

22:00 Манчестер Сіті - Боруссія М

22:00 Реал - Аталанта

17 березня

22:00 Челсі - Атлетіко

22:00 Баварія - Лаціо