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Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:49 Андрій Твердохліб 833 0
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка - Манчестер Сіті є фаворитом Ліги чемпіонів 2020/21, на думку букмекерів.

Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Коефіцієнт на перемогу в турнірі Містян - 4,0. Трохи відстає від англійського гранда мюнхенська Баварія - 4,5. Третім головним претендентом на трофей фахівці вважають французький ПСЖ - 6,5. Перемога Ліверпуля - 7,0. На Аталанту нашого Руслана Маліновського можна поставити з коефіцієнтом - 41,0.

Нагадаємо, сьогодні в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановано дві гри: Атлетіко - Челсі та Лаціо - Баварія.

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