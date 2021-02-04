Тоттенгем - Челсі: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем у лондонському дербі прийматиме Челсі в рамках 22 туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в четвер, 4 лютого, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Тоттенгем - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У обох команд по 33 очки та сусідство в турнірній таблиці. Шпори - 7, Челсі на 8 місці, щоправда, у підомічних Моурінью гра в запасі. У 21 турі Тоттенгем програ Брайтону (1:0), а Челсі виграв у Бернлі (2:0). Лідирує в чемпіонаті Манчестер Сіті Олександра Зінченка, який напередодні переміг Бернлі (0:2). У Містян - 47 очок у 21-й грі. Нагадаємо, Вест Гем Андрія Ярмоленка в 22 турі здолав у гостях Астон Віллу (1:3).