 Ліверпуль сенсаційно програв Брайтону, Вест Гем переграв Астон Віллу у 22 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль сенсаційно програв Брайтону, Вест Гем переграв Астон Віллу у 22 турі АПЛ

Сьогодні 00:08 216 0
Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних
Ліверпуль сенсаційно програв Брайтону, Вест Гем переграв Астон Віллу у 22 турі АПЛ
#Вест Гем, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги Астон Вілла приймала Вест Гем, а Ліверпуль - Брайтон.

Вест Гем переграв на виїзді Астон Віллу. Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних. Ліверпуль вдома поступився Брайтону.

Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 3 лютого

Астон Вілла - Вест Гем 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Соучек, 0:2 - 56 Лінгард, 1:2 - 81 Воткінс, 1:3 - 83 Лінгард 

Ліверпуль - Брайтон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Альзате

Раніше, Манчестер Сіті та Лестер здобули перемоги у 22 турі АПЛ.

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