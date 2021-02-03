Манчестер Сіті та Лестер здобули перемоги у 22 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги Бернлі приймав Манчестер Сіті, а Лестер завітав в гості до Фулгема.
Гості святкували перемоги з однаковим рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко матч з Бернлі розпочинав на лаві запасних Манчестер Сіті і вийшов на заміну на 64-ій хвилині матчу.
Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 3 лютого
Бернлі - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Жезус, 0:2 - 38 Стерлінг
Фулгем - Лестер 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 17 Іхеаначо, 0:2 - 44 Джастін
Нагадаємо, Астон Вілла здолала Саутгемптон у 21 турі АПЛ.