Манчестер Сіті та Лестер здобули перемоги у 22 турі АПЛ

Зінченко вийшов на заміну на 64-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги Бернлі приймав Манчестер Сіті, а Лестер завітав в гості до Фулгема.

Гості святкували перемоги з однаковим рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко матч з Бернлі розпочинав на лаві запасних Манчестер Сіті і вийшов на заміну на 64-ій хвилині матчу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 3 лютого

Бернлі - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Жезус, 0:2 - 38 Стерлінг

Фулгем - Лестер 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Іхеаначо, 0:2 - 44 Джастін

Нагадаємо, Астон Вілла здолала Саутгемптон у 21 турі АПЛ.