Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 1 турі Ліги чемпіонів сезону 2020/21 вдома прийматиме туринський Ювентус.
Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня, у Києві на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 та в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Динамо - Ювентус у прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Нагадаємо, що гру зможуть відвідати глядачі, у кількості 30% від вмісту стадіону.
Команди по-різному зіграли матчі в національних чемпіонатах напередодні старту ЛЧ. Динамо в гостях упевнено перемогло Рух (0:2), а Барселона поступилася Хетафе в чемпіонаті Іспанії (1:0).
В іншому матчі групи G Ференцварош Сергія Реброва зіграє на виїзді проти Барселони. Початок о 22:00.
|Ліга чемпіонів, група G. 1-й тур
|20 жовтня 2020 року, 19:55
|
Динамо (Київ, Україна) - Ювентус (Турин, Італія)
|Київ, НСК Олімпійський
|
Betwinner: 4,64 - 3,44 - 1,87