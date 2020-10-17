Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

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Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій
Сьогодні 00:02 6830
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція
Вчора 22:37 347
Визначилася дата бою Джошуа - Пулєв
Вчора 22:27 297
Донбас переміг Кременчук і вийшов уперед в серії
Вчора 21:54 273
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Вчора 21:41 627
Україна підніметься на 23-е місце в оновленому рейтингу ФІФА
Вчора 17:29 1286
Ювентус відмовився від тренування перед матчем із Динамо
Вчора 13:38 1725
У Львові створили нові Карпати
Вчора 12:12 4044 2
Скільки Ломаченко отримає за бій з Лопесом: детальні розрахунки
Вчора 10:55 4131
УЄФА може змінити формат Євро-2020
Вчора 10:14 2214
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Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 3014
Найкраще від Ломаченка: ТОП-5 боїв українця
Найкраще від Ломаченка: ТОП-5 боїв українця Valeriy Ruchka
Вчора 08:55 495
Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою - Тотті чуттєво попрощався з батьком
Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою - Тотті чуттєво попрощався з батьком Valeriy Ruchka
15.10.2020 18:01 1040
Скандальний чемпіон. Як Ломаченко вигравав Олімпійські ігри
Скандальний чемпіон. Як Ломаченко вигравав Олімпійські ігри Valeriy Ruchka
15.10.2020 13:57 1484
Лейкерс - чемпіон НБА. Найкращі моменти фінальної серії
Лейкерс - чемпіон НБА. Найкращі моменти фінальної серії Valeriy Ruchka
15.10.2020 12:16 400
Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса
Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса Valeriy Ruchka
15.10.2020 10:42 14890 3
Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії
Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії Valeriy Ruchka
15.10.2020 09:27 6984
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України Андрій Твердохліб
14.10.2020 22:51 1871 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
14.10.2020 07:23 1187 3
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:55 6757
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:12 11024 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії Андрій Твердохліб
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Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
13.10.2020 20:00 7623 2
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
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Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

  Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спортерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах світу й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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