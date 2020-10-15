Динамо прийме Ювентус з уболівальниками

МОЗ дозволило допустити 21015 вболівальників на матч Динамо - Ювентус

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус у Києві відбудеться із глядачами.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У МОЗ проаналізували епідемічну ситуацію, врахували досвід європейських країн та вирішили дозволити уболівальникам відвідати матч проти Ювентуса.

При цьому було зобов'язано організатора матчу суворо дотримуватися протиепідемічних заходів, а також організувати продаж квитків та розподіл глядачів по секторам трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення, допуск глядачів на сектори не більш ніж 30 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити стадіон НСК Олімпійський.

Матч Динамо - Ювентус відбудеться 20 жовтня.

Раніше, стартував продаж квитків на матч Динамо – Ювентус.