Лестер - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря стартує в Лізі Європи 2020/21 виїзним матчем проти англійського Лестера.

Матч відбудеться в четвер, 22 жовтня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 і в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Лестер - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Напередодні 1-го туру Ліги Європи команди зіграли чергові матчі в національних першостях. Лестер несподівано поступився вдома Астон Віллі (0:1), а Зоря в драматичному матчі, у доданий арбітром час, втратила перемогу в грі з Колосом (1:1).

Лестер і Зоря представляють групу G. Також у цьому квартеті зіграють Брага та АЕК.

Нагадаємо, із сезону 2020/21 Лігу чемпіонів і Лігу Європи можна дивитися не лише на телеканалах Футбол 1/2/3, а й у медіасервісі Megogo.