Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

 Динамо Киев - Ювентус смотреть онлайн Лига чемпионов 20.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко розгромно програв Лопесу у бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:49 32681 72
Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини
Сьогодні 18:55 346
В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів
Сьогодні 16:20 1841
Олімпік поступився Ворсклі у 6 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 489
Лопес розповів про реванш з Ломаченком
Сьогодні 14:10 4092 1
Беломоіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи
Сьогодні 13:25 319
Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який виграв Ломаченко
Сьогодні 12:40 2376 1
Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:25 3464 1
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою
Сьогодні 11:30 2466
Арум не згоден з суддівськими записками - він вимагатиме не призначати на бої одного із суддів
Сьогодні 10:40 2973 1
Блоги
Фото дня. Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса
Фото дня. Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:04 5148 4
Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця
Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця Андрій Твердохліб
Вчора 22:55 1654
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
Вчора 18:07 5828
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
Вчора 17:31 9521 2
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
Вчора 15:37 778 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:53 Бокс Лопес назвав імена бажаних суперників 635
19:42 Блог Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера 425
19:40 Футбол Армінія - Баварія 1:4. Огляд матчу 292
19:29 Футбол Фіорентина не змогла перемогти Спецію, Кальярі здолало Торіно в 4 турі Серії А 145
19:14 Футбол Марлос: У матчі з Реалом треба бути чоловіками на полі 467 2
19:06 Пряма трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 216
18:55 Футбол Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини 346
18:42 Пряма трансляція Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 308
18:37 Футбол Айнтрахт не зміг перемогти Кельн у 4 турі Бундесліги 381
18:26 Футбол Металург переграв Балкани, Перемога здолала Реал Фарму в 7 турі Другої ліги 473
18:07 Футбол Ярмоленко залишився в запасі Вест Гема на матч з Тоттенгемом 559
17:52 Футбол Олімпік - Ворскла 0:1. Огляд матчу 627
17:38 Футбол Марсело хоче покинути Реал і перейти в клуб МЛС 648
17:28 Блог Про бігові травми. Як уникнути і лікувати - Пейсмейкери 150
17:23 Футбол Боруссія М - Вольфсбург 1:1. Огляд матчу 590
17:16 Пряма трансляція Тоттенгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ 392
17:14 Пряма трансляція Олександрія - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE 762
17:11 Футбол Ліон здобув важку перемогу над Страсбуром у 7 турі Ліги 1 600
16:53 Футбол Манчестер Сіті може запропонувати за Мессі 15 млн фунтів, - ЗМІ 1043
16:39 Футбол Олександрія - Інгулець: стартові склади команд 815
16:28 Футбол У Рамоса не виявили серйозної травми 742
16:20 Бокс В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів 1841
16:13 Футбол Крузейро виплатив Зорі 1,4 млн євро за Гомеса 870
15:56 Футбол Шеффілд Юнайтед та Фулгем не виявили сильнішого у 5 турі АПЛ 805
15:54 Футбол Львівські Карпати у більшості втратили перемогу над Чайкою у 7 турі Другої ліги 279

Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 18:42 308 0
Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 1 турі Ліги чемпіонів сезону 2020/21 вдома прийматиме туринський Ювентус.

Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня, у Києві на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 та в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Динамо - Ювентус у прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, що гру зможуть відвідати глядачі, у кількості 30% від вмісту стадіону.

Команди по-різному зіграли матчі в національних чемпіонатах напередодні старту ЛЧ. Динамо в гостях упевнено перемогло Рух (0:2), а Барселона поступилася Хетафе в чемпіонаті Іспанії (1:0).

В іншому матчі групи G Ференцварош Сергія Реброва зіграє на виїзді проти Барселони. Початок о 22:00.

Коментарі ()