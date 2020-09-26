Львів - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 4 турі української Прем'єр-ліги в гостях зіграє проти ФК Львів.

Матч відбудеться в неділю, 27 вересня о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч ФК Львів - Зоря в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидві команди напрочуд невдало розпочали сезон 2020/21. Зоря в трьох поєдинках зіграла лише одного разу внічию, двічі погравши. Наразі підопічні Скрипника посідають 11 сходинку в чемпіонаті. Ще гірші справи у львів'ян - 2 поразки в 2 матчах і останнє місце в турнірній таблиці.

У 3 турі Зоря зіграла вдома внічию із Шахтарем (2:2), а Львів програв в госях Динамо (3:1).