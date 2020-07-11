Десна - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 30 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна прийматиме чемпіона України Шахтар у 30 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 12 липня. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Десна - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, Десна бореться з Динамо та Зорею за 2 місце в чемпіонаті. У чернігівців - 55 очок. Підопічні Рябоконя випереджають Динамо, яке має таку ж кількість балів, за додатковими показниками. Зоря свій матч 30 туру виграла в Колоса (0:2) та набрала 57 очок.

У 29 турі Десна розгромила Колос (5:1), а Шахтар впевнено переміг Динамо (2:3).