Десна - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

30 тур

12 липня

Десна - Шахтар

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 122 матчі в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно: 7 матчів: +0=0-7 м’ячі 4-15.

На полі Десни — 4 матчі: +0=0-4 м’ячі 2-10

В УПЛ зіграно 5 матчів: +0=0-5 м’ячі 2-8

На полі Десни — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-3

Останній матч на полі Десни: 22.09.2019. 8-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Десна — Шахтар — 0:1

Гол: Марлос (22).

Серед чинних гравців найкращий бомбардир усіх попередніх матчів — "гірник" Марлос (5 голів).

Гравці Десни у всіх турнірах якщо забивають голи Шахтарю, то по 2 м’ячі за гру.

Цікаві факти та можливі події

Гольовий клубний рекордний серіал Десни з 29 лютого продовжується в Чемпіонаті 10 ігор — 26 м’ячів.

Шахтар може зазнати 80-ї гостьової поразки в УПЛ.

Шахтар не програє в УПЛ 6 турів поспіль: +5=1.

860-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України.

Десна може здобути 30-ту перемогу в УПЛ або 10-й раз зіграти внічию.

65-й гол в УПЛ може забити Марлос, 40-й — Євген Коноплянка, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо (усі — Шахтар).

30-й в Чемпіонаті матч Луїша Каштру біля керма Шахтаря.

30-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський (Десна).