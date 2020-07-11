Зоря без проблем перемогла Колос та піднялася на друге місце в таблиці

Ще в першому таймі Кочергін оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря здобула впевнену перемогу над Колосом в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.

Ще в першому таймі Кочергін оформив дубль. Таким чином луганська команда піднялася на друге місце в турнірній таблиці, проте в Динамо та Десни є матч в запасі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 липня, 30 тур

Колос - Зоря 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Кочергін, 0:2 - 45+1 Кочергін

Стартові склади команд:

Колос: Волинець - Зозуля, Гавриш, Петров, Чорноморець - Мілько(Задоя 75), Богданов, Смирний - Кожушко(Антюх 46), Морозко(Оріховський 68), Лисенко(Бондаренко 75)

Запасні: Кучеренко, Єфремов, Парамонов, Максименко, Задоя, Оріховський, Сорокін, Бондаренко, Антюх

Зоря: Мацапура - Тимчик(Каменюка 79), Вернидуб, Абу Ханна(Хомченовський 22), Михайличенко(Цигалікс 56) - Кочергін(Громов 55), Цвек, Лєднєв, Юрченко - Кабаєв(Луньов 78), Перович

Запасні: Шевченко, Каменюка, Хомченовський, Чайковський, Піддубний, Цигалікс, Луньов, Громов, Білоцерковець

Жовті картки: Лисенко(44), Лєднєв(54), Богданов(62), Хомченовський(64), Чорноморець(73)

Нагадаємо, зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику.