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Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ

Сьогодні 18:52 5701 1
Денис Фаворов оформив дубль
Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ
#Десна, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна здобула впевнену перемогу над Колосом у рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.

Денис Фаворов оформив дубль, також по голу забив Будківський, Старенький та Тотовицький. Колос відповів одним забитим м'ячем наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
29 тур, 5 липня 

Десна - Колос 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Будківський, 2:0 - 37 Фаворов, 3:0 - 78 Фаворов(П), 4:0 - 87 Старенький, 4:1 - 89 Кожушко, 5:1 - 90+1 Тотовицький

Стартові склади:

Десна: Паст, Гітченко, Фаворов, Тамм, Домбровський, Картушов, Кузик, Огіря, Конопля, Хльобас, Будківський

Колос: Волинець, Петров, Зозуля, Ємець, Мілько, Смирний, Задоя, Богданов, Морозко, Гавриш, Лисенко

Жовті картки: Морозко(21), Фаворов(31), Богданов(43), Зозуля(77), Тотовицький(85), Костишин(90+1)

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