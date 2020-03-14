 Заря - Шахтер смотреть онлайн 15.03.2020 трансляция 23 туру УПЛ. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 18:16 615 0
Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє із Зорею в центральному матчі чемпіонської групи 23 туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

Матч відбудеться у неділю, 15 березня, на Славутич-Арені в Запоріжжі при пустих трибунах. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч 23 туру УПЛ Зоря - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після першого етапу Шахтар упевнено лідирує в чемпіонаті УПЛ, маючи 59 очок. Зоря наразі на 3 сходинці, з 43 очками в активі. Луганці лише на 2 очки відстають від Динамо, яке у звітному турі зіграє з Десною. На першому етапі Зоря та Шахтар зіграли двічі: гірники обидва разі виривали перемогу у луганців (4:3; 1:2).

Нагадаємо, Шахтар здобув виїзну перемогу у вольфсбурга в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (1:2).

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