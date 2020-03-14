Джерело - Чемпіон.

Гонкою переслідування на 10 км у жінок завершиться 8-й етап Кубку світу в Контіолахті, а разом з ним і сезон, останні старти якого скасували через пандемію коронавірусу.

Жіночий пасьют відбудеться у суботу, 14 березня. Початок о 16:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн Гонки переслідування на 10 км у жінок на 8 етапі Кубку світу наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, за підсумками спринту, до Гонки переслідування потрапили: Юлія Джима, Валя та Віта Семеренки, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Щоправда, з'явилася інформація, що Підгрушна та Джима на старт не вийдуть.

Напередні, легендарний Мартен Фуркад оголосив про завершення своєї славетної кар'єри. Чоловічий пасьют стане останнім в кар'єрі для француза.