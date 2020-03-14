Остання в кар'єрі гонка Фуркада: онлайн-трансляція Гонки переслідування в Контіолахті. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловічою Гонко переслідування продовжиться 8-й етап Кубку світу в Контіолахті.

Чоловічий пасьют відбудеться у суботу, 14 березня. Початок о 14:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

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За підсумками спринту, Українку в Гонці переслідування представлятимуть: Дмитро Підручний, Артем прима та Руслан Ткаленко. Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра покинув розташування команди через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, що звітний старт стане останнім у славетній кар'єрі Мартена Фуркада.