Підгрушна пропустить гонку переслідування, Джима - під питанням

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна пропустить гонку переслідування на Кубку світу в Контіолахті.

Про це розповів тренер збірної Валерій Лєсніков.

"Олена Підгрушна точно не стартуватиме. Під питанням також Юлія Джима – побачимо, що вона вирішить. Також завтра буде відомо, чи замінить хтось в персьюті тих біатлоністів, що вже покинули Контіолахті. Адже там значне відставання від лідерів і невідомо, якою буде ситуація з трасою", - сказав Лєсніков.