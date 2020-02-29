Львів - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олексанедрія зіграє на виїзді зі Львовом у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 29 лютого, на Арені Львів.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Львів - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.

Олександрія набрала 33 очки в 19 матчах і знаходиться на 5 сходинці в турнірній таблиці. У Львова 18 пунктів і 10 сходинка. У першому колі підопічні Шарана впевнено перемогли - 2:0.

У 19 турі Олександрія вдома несподівано поступилася Колосу (1:2), а Львів здобув виїзну перемогу над Олімпіком (0:1).