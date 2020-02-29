Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна вдома зіграє з Маріуполем у 20 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 29 лютого, на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові.

Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Десна Чернігів - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У Десни 33 очки після 19 турів і 4 сходинка в турнірній таблиці. У Маріуполя 22 очки та 7 місце. У першому колі Десна розгромила азовців - 0:4.

У 19 турі Десна мінімально програла Шахтареві (1:0), а Маріуполь вдома зазнав поразки від Зорі (1:2).