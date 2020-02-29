Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE

Джерело - Чемпіон.
Десна вдома зіграє з Маріуполем у 20 турі української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться в суботу, 29 лютого, на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові.
Початок о 14:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Уніан.
Також онлайн матч Десна Чернігів - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
У Десни 33 очки після 19 турів і 4 сходинка в турнірній таблиці. У Маріуполя 22 очки та 7 місце. У першому колі Десна розгромила азовців - 0:4.
У 19 турі Десна мінімально програла Шахтареві (1:0), а Маріуполь вдома зазнав поразки від Зорі (1:2).