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Олімпік вдома програв Львову у 19 турі УПЛ

Сьогодні 21:26 182 0
Львів догнав Олімпік по набраних очках
Олімпік вдома програв Львову у 19 турі УПЛ
#Олімпік, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги донецький Олімпік зустрічався з Львовом.

Забитого голу потрібно було чекати аж до 84-ої хвилини. Саме на цій хвилині гості вийшли вперед - Богунов на дальній стійці замкнув передачу Алваро.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
19 тур, 23 лютого

Олімпік - Львів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 84 Богунов

Олімпік: Володимир Кринський, Дмитро Литвин, Дмитро Гришко, Захедітабар Шахаб, Віталій Балашов (Максим Дегтярьов 61), Темур Чогадзе (Максим Тейшейра 71), Андрій Кравчук, Микита Кравченко, Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Сергій Політило (Даніель Романовський 86)

ФК Львів: Герман Пеньков, Владислав Приймак, Шина (Ярослав Богунов 63), Микита Татарков, Алваро, Велвес (Ренан 71), Ігор Гончар, Антон Братков, Сергій Борзенко, Джоель Бопесу (Єгор Клименчук 82), Сабіно

Попередження: Орест Лебеденко 39, Євген Цимбалюк 90+3 - Сабіно 26, Шина 55

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