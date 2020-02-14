Світоліна - Хібіно: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Хуахіні. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (4) в чвертьфіналі Thailand Open - International зігграє проти японки Нао Хібіно (84).

Матч відбудеться в п'ятницю, 14 лютого, на центральному корті, третім запуском після матчу Лінетт - Ван.

Орієнтовний початок не раніше 11:30 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Світоліна - Хібіно на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Світоліна в першому колі перемогла нідерландку Схофс (6:2, 6:4), а в другому - авастралійку Сандерс (6:1, 6:2).