Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У другий змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 жінки змагатимуться в спринті на 7,5 км.

Гонка відбудеться в п'ятницю, 14 лютого, о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого спринту 7,5 км на чемпіонаті світу наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Напередодні тренери назвали склад збірної України на спринтерську гонку.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.

Нагадаємо, українці в класичній змішаній естафеті посіли 5 сходинку.