Баварія - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу 21 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Баварія у центральному матчі 21 туру Бундесліги зіграє з РБ Лейпциг.

Матч відбудеться у неділю, 9 лютого, на стадіоні Альянц Арена в Мюнхені.

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Німеччини Баварія Мюнхен - РБ Лейпциг наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У турнірній таблиці лідер Баварія випереджає на 1 очко Лейпциг, який йде другим. У мюнхенців - 42 очки, у РБ Лейпцига - 41. У матчі першого кола команди не виявили переможця - 1:1.

У 20 турі Баварія впевнено перемогла Майнц (1:3), а Лейпциг втратив очки з Боруссією М (2:2).