Боруссія знищила Уніон, перемоги Гоффенгайма та Баварії. Результати 20 туру Бундесліги

Ерлінг Голанд знову оформив дубль у Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 01 лютого, відбулися поєдинки 20 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

20 тур, 01 лютого

Аугсбург - Вердер Бремен 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Єдвай (автогол), 1:1 – 67 Нідерлехнер, 2:1 – 82 Варгас

Боруссія Д. - Уніон Берлін 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Санчо, 2:0 – 18 Голанд, 3:0 – 68 Ройс (пен), 4:0 – 70 Вітсель, 5:0 – 76 Голанд

Гоффенгайм - Баєр Леверкузен 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 11 Діабі, 1:1 – 23 Крамарич, 2:1 – 65 Сков

Дюссельдорф - Айнтрахт Франкфурт 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Айхан, 1:1 - 90+3 Чандлер

Майнц - Баварія Мюнхен 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 – 8 Левандовскі, 0:2 – 14 Мюлер, 0:3 – 26 Алькантара, 1:3 – 45 Сен Жюст

Раніше, Герта не змогла обіграти Шальке у 20 турі Бундесліги.