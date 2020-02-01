Лейпциг втратив першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 01 лютого, у матчі 20 туру Бундесліги РБ Лейпциг приймав менхенгладбахську Боруссію.

Лейпциг зміг вернутися у гру після провального першого тайму, коли команда пропустила два м'ячі. Голи Шика та Нкунку врятувати гсоопдарів поля від поразки.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

20 тур, 01 лютого

РБ Лейпциг – Боруссія М 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Плеа, 0:2 – 35 Хофманн, 1:2 – 50 Шик, 2:2 - 89 Нкунку

Нагадаємо, Боруссія знищила Уніон у 20 турі Бундесліги.

Також, Голанд встановив унікальний рекорд чемпіонату.