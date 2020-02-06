Джерело - Чемпіон.

Атлетік із Більбао в 1/4 фіналу Кубку Іспанії приймає Барселону.

Матч відбудеться у четвер, 6 лютого, на Естадіо Ман-Мамес у Більбао.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Кубку Іспанії Атлетік - Барселона наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Барселона розтрощила Леганес (5:0), а Атлетік вирвав перемогу в Тенеріфе (3:4). Також 6 лютого, у чвертьфіналі Кубку Короля зіграють Реал та Реал Сосьєдад.