Джерело - Чемпіон.

Організатори бою, у якому українець Артем Далакян (19-0, 14 KO) буде захищати титул WBA у найлегшій вазі (50,8 кг) проти Хосбера Переса із Венесуели, запланували незвичний андекард.

Як стало відомо Champion.com.ua cправжньою родзинкою андеркарту стане окремий турнір в форматі якого 8 боксерів проведуть трьохраундові бої і визначать переможця за олімпійською системою (чвертьфінали, півфінали та фінал). Турнір з назвою "Ти-чемпіон", досить популярний в США та Британії, а в Україні відбудеться вперше.

Розклад боїв:

Вадим Титаренко (Харків) - Руслан Белінський (Біляєвка)

Микита Рибка (Харків) - Ігор Садовник (Одеса)

Радіон Гузько (Кам'янське) - Сергій Сорока (Краснокутськ)

Артем Корнієнко (Миргород) - Артем Судоплатов (Павлоград)

Зазначимо, що турнір відбудеться у рамках напівсередньої ваги (67,7 кг).

8 лютого в КВЦ "Парковий" буде по-справжньому спекотно. Квитки на унікальне боксерське шоу вже у продажу, вартість від 600 до 1810 гривень.

Раніше Чемпіон повідомляв про штраф, який може отримати Хосбер Перес.