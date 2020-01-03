Джерело - Чемпіон.
Організатори бою, у якому українець Артем Далакян (19-0, 14 KO) буде захищати титул WBA у найлегшій вазі (50,8 кг) проти Хосбера Переса із Венесуели, запланували незвичний андекард.
Як стало відомо Champion.com.ua cправжньою родзинкою андеркарту стане окремий турнір в форматі якого 8 боксерів проведуть трьохраундові бої і визначать переможця за олімпійською системою (чвертьфінали, півфінали та фінал). Турнір з назвою "Ти-чемпіон", досить популярний в США та Британії, а в Україні відбудеться вперше.
Розклад боїв:
Вадим Титаренко (Харків) - Руслан Белінський (Біляєвка)
Микита Рибка (Харків) - Ігор Садовник (Одеса)
Радіон Гузько (Кам'янське) - Сергій Сорока (Краснокутськ)
Артем Корнієнко (Миргород) - Артем Судоплатов (Павлоград)
Зазначимо, що турнір відбудеться у рамках напівсередньої ваги (67,7 кг).
8 лютого в КВЦ "Парковий" буде по-справжньому спекотно. Квитки на унікальне боксерське шоу вже у продажу, вартість від 600 до 1810 гривень.
Раніше Чемпіон повідомляв про штраф, який може отримати Хосбер Перес.