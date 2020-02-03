Далакян - Перес: де і коли дивитися чемпіонський бій WBA

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в флайвейті (50,8 кг) за версією українець Артем Далакян проведе захист титулу в бою проти венесуельця Хосбера Переса.

Бій відбудеться 8 лютого, в Києві, в КВЦ Парковий. Початок о 21:00.

Пряма трансляція боксерського вечора на телеканалі XSport розпочнеться о 17:00. Також онлайн бій Далакян - Перес в прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Перес дебютував на професійному рингу в квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом. За свій стиль ведення бою Хосбер отримав проізвіщу "Лавина". Це буде дебютний поєдинок Переса в Європі, і він вже заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом WBA.

Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисту провів в Україні. Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вілорія.