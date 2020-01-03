Супернику Далакяна загрожує штраф в 25 тисяч доларів

Хосбер Перес повинен стежити за своєю вагою

Джерело - Чемпіон.

Якщо на церемонії зважування вага суперника Артема Далакяна Хосбера Переса перевищить 50,8 кг (рамки вагової категорії, по якій українець є чемпіоном), венесуельцю загрожує штраф в розмірі 25 тисяч доларів.

За інформацією Champion.com.ua, в підписаному контакті на чемпіонський бій Артем Далакян - Хосбер Перес, який пройде в Києві 8 лютого, є такий пункт.

Відзначимо, що в професійному боксі виникають ситуації, коли боксери не вкладаються в рамки своїх вагових категорій. Українські боксери теж були в числі тих, хто програв бій вазі. Наприклад, в січні 2009 року Юрій Барашьян втратив можливість стати чемпіоном світу WBA після того, як не зміг вкластися в ліміт своєї вагової категорії. На офіційній церемонії зважування, яка відбулася напередодні поєдинку з володарем титулу угорцем Золтаном Ердеї, вага українця виявився 80,18 кг, в той час, як ліміт напівважкої категорії становить 79,379 кг. Правда, бій тоді все таки відбувся і Барашьян його програв. Але навіть у разі перемоги титул б не дістався українцеві.

Нагадаємо, чемпіон світу WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 лютого 2020 роки проведе вже четвертий захист свого чемпіонського титулу в Києві в КВЦ "Парковий". Суперником українця стане 24-річний Хосбер Перес з Венесуели, який за свій стиль ведення бою отримав рінгнейм Лавина. Цей буде дебютний поєдинок Переса в Європі, і він вже заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом Артема.

Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні. Всього на професійному рингу Далакян провів 19 боїв і ще жодного разу по завершенню поєдинку суддя не піднімав руку його супернику. В активі Артема 19 перемог, 14 з яких - дострокові (відсотків нокаутів 73,68), а його агресивний і безкомпромісний стиль в рингу визнаний експертами і фанами боксу з усього світу.

В андеркарті боксерського шоу від Union Boxing Promotion також виступлять українці Арам Фаніян, Андрій Ісаков і Карен Чухаджян. Всього в цей лютневий вечір в ринг вийдуть 16 (!) боксерів. Справжньою родзинкою андеркарту стане окремий турнір в форматі якого 8 боксерів проведуть трьохраундові бої і визначать переможця за олімпійською системою (чвертьфінали, півфінали та фінал). 8 лютого в КВЦ "Парковий" буде по-справжньому спекотно! Квитки на унікальне боксерське шоу вже у продажу, вартість від 600 до 1810 гривень.