Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян захищатиме титул чемпіонський WBA в бою проти венесуельця Хосбера Переса.
Бій відбудеться 8 лютого, у КВЦ Парковий у Києві.
Орієнтовний початок о 21:00 за київським часом. Початок вечора боксу від компанії Union Boxing Promotion о 17:00.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі XSport.
Також онлайн бій за титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі Далакян - Перес наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у день бою за годину до початку.
Раніше повідомлялося, що супернику українського чемпіона загрожує чималий штрав. Нагадаємо, в андеркарді бою відбудеться турнір у незвичному форматі.