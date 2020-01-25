Кубок світу. Онлайн-трансляція одиночної змішаної естафети у Поклюці. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Одиночною змішаною естефетою продовжиться 6-й етап Кубку світу з біатлону в Поклюці.

Одиночний мікст відбудеться у суботу, 25 січня.

Початок о 14:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн одиночної змішаної естафети наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

В Індивідуальній гонці у чоловіків кращий з українців Артем Прима посів 18 місце.

Нагадаємо, сестри Семренко пропускають етап у Словенії та індивідуально готуються до чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що в Канаді зник батько відомих біатлоністів.