Вулвергемптон - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 24 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє у гостях з Вулвергемптоном.

Матч відбудеться у четвер, 23 січня, на Молінью Стедіум у Вулвергемптоні.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Вулвергемптон - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Мерсисайджці впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ. У підопічних Клоопа 64 очки після 22 зіграних матчів, що на 16 більше ніж Манчестер Сіті, який іде другим. Нагадаємо, Ліверпуль встановив феноменальний рекорд серед команд ТОП-5 чемпіонатів.

У 23 турі Ліверпуль впевнено розібрався з Манчестер Юнайтед (2:0), а Вулвергемптон здобув виїзну перемогу над Саутгемтоном (2:3). Матч першого кола між цими суперниками завершився мінімальною перемогою Ліверпуля (1:0).