Ліверпуль встановив рекорд серед ТОП-5 чемпіонатів Європи

Джерело - sport.ua.
Ліверпуль продемонстрував дивовижну серію в АПЛ.
Про це повідомляє Gracenote Live.
Ліверпуль здобув 21 перемогу у 22-х матчах чемпіонату при одній нічиїй. Це рекорд серед клубів з ТОП-5 ліг Європи.
Червоні перевершили досягнення Манчестер Сіті сезону 2018/19 і Баварії сезону 2013/14, які в 22-х матчах здобули 20 перемог і двічі зіграли внічию.
Наразі Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 16 очок.
Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.
Раніше, Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес.