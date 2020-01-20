Ліверпуль встановив рекорд серед ТОП-5 чемпіонатів Європи

Ліверпуль здобув 21 перемогу в АПЛ у сезоні 2019/20

Ліверпуль продемонстрував дивовижну серію в АПЛ.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Ліверпуль здобув 21 перемогу у 22-х матчах чемпіонату при одній нічиїй. Це рекорд серед клубів з ТОП-5 ліг Європи.

Червоні перевершили досягнення Манчестер Сіті сезону 2018/19 і Баварії сезону 2013/14, які в 22-х матчах здобули 20 перемог і двічі зіграли внічию.

Наразі Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 16 очок.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.

Раніше, Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес.