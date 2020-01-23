 Смотреть онлайн Кубок мира по биатлону мужская Индивидуалльная гонка в Поклюке | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE

Сьогодні 08:15 796 0
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловічою індивідуальнгою гонкою на 20 км у чоловіків розпочнеться 6-й етап Кубку світу з біатлону.

Чоловіча індивідуалка відбудеться у четвер, 23 січня

Початок о 15:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн Індивідуальну гонку на 20 км наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Тренери збірної України зазделегіть назвали склад у Поклюці. Слід відзначити, що 6-й етап пропустять сестри Семеренко.

Нагадаємо, збірна Норвегії уже назвала склад на чемпіонат світу, який відбудеться в Антгольці з 13 по 23 лютого.

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