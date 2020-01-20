Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 120) у першому колі Australian Open зустрічалася із першою ракеткою світу Ешлі Барті (WTA 1) із Австралії.

Українка змогла здобути перемогу у першому сеті, однак провалила два наступні, в яких змогла взяти лише два гейми.

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин. Цуренко один раз подала на виліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 3 із 7 брейк-пойнтів.