Джерело - Чемпіон.

У першому півфінальному матчі за Суперкубок Іспанії Валенсія - Реал, який відбувається на нейтральному полі в Джидді, хавбек вершкових Тоні Кроос забив неймовірний гол.

На 15-й хвилині матчу Кроос вразив ворота летючих мишей прямим ударом з кутового.

Насолоджуємося шедевром.

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