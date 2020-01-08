Джерело - Чемпіон.
У першому півфінальному матчі за Суперкубок Іспанії Валенсія - Реал, який відбувається на нейтральному полі в Джидді, хавбек вершкових Тоні Кроос забив неймовірний гол.
На 15-й хвилині матчу Кроос вразив ворота летючих мишей прямим ударом з кутового.
Насолоджуємося шедевром.
Le but de Kroos #Kroos #VALRMA pic.twitter.com/LQmps5Qc6M— EL NINO (@JauneNino) January 8, 2020
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