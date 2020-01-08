Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії

Мадридці святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У першому півфіналі Суперкубка Іспанії Валенсія зустрічалася з мадридським Реалом.

Королівська іспанська футбольна федерація вирішила максимально популяризувати національний продукт на міжнародному ринку. Суперкубок Іспанії зразка 2020-го року відбувається у Саудівській Аравії та став 36-м за рахунком розіграшем даного змагання, проте має при цьому зовсім інший формат - фінал чотирьох.

Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі. Вже у першому таймі гравці королівського клубу двічі розписалися у воротах Валенсії. Спочатку відзначився Кроос, а потім - Іско. Після перерви Модрич збільшив рахунок до розгромного. Парехо у компенсовані хвилини матчу забив гол престижу, реалізувавши пенальті.

Завтра, 9 січня, відбудеться другий півфінал турніру - Барселона зіграє з Атлетіко.

Суперкубок Іспанії

Півфінал

8 січня

Валенсія - Реал 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Кроос, 0:2 - 39 Іско, 0:3 - 65 Модрич, 1:3 - 90+2 Парехо (пен)

Раніше, Йович може перейти у Вест Гем.

Також, Реал може перехопити у Барселони аргентинського нападника.