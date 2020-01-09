Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії

Драматичний півфінал завершився поразкою команди Мессі

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона програла Атлетіко.

Королівська іспанська футбольна федерація вирішила максимально популяризувати національний продукт на міжнародному ринку. Суперкубок Іспанії зразка 2020-го року відбувається у Саудівській Аравії та став 36-м за рахунком розіграшем даного змагання, проте має при цьому зовсім інший формат - фінал чотирьох.

Перша половина пройшла без забитих голів. А от на старті другого тайму Коке вивів вперед Атлетіко. Цей гол оживив гру і Барселона кинула чималі сили, щоб відігратися. І досить швидко каталонці відігралися. А на 62-ій хвилині Грізманн вивів вперед Барселону. Але далі Атлетіко вдалося забити два голи і вирвати перемогу.

Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі. То ж у фіналі 12 січня зустрінуться Реал і Атлетіко.

Суперкубок Іспанії

Півфінал

9 січня

Барселона - Атлетіко 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Коке, 1:1 - 51 Мессі, 2:1 - 62 Грізманн, 2:2 - 81 Мората, 2:3 - 86 Корреа

Нагадаємо, Реал може перехопити у Барселони аргентинського нападника.