 Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
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Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії

Сьогодні 22:54 176 0
Драматичний півфінал завершився поразкою команди Мессі
Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
#Атлетіко, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона програла Атлетіко.

Королівська іспанська футбольна федерація вирішила максимально популяризувати національний продукт на міжнародному ринку. Суперкубок Іспанії зразка 2020-го року відбувається у Саудівській Аравії та став 36-м за рахунком розіграшем даного змагання, проте має при цьому зовсім інший формат - фінал чотирьох.

Перша половина пройшла без забитих голів. А от на старті другого тайму Коке вивів вперед Атлетіко. Цей гол оживив гру і Барселона кинула чималі сили, щоб відігратися. І досить швидко каталонці відігралися. А на 62-ій хвилині Грізманн вивів вперед Барселону. Але далі Атлетіко вдалося забити два голи і вирвати перемогу.

Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі. То ж у фіналі 12 січня зустрінуться Реал і Атлетіко. 

Суперкубок Іспанії 
Півфінал
9 січня

Барселона - Атлетіко 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Коке, 1:1 - 51 Мессі, 2:1 - 62 Грізманн, 2:2 - 81 Мората, 2:3 - 86 Корреа

Нагадаємо, Реал може перехопити у Барселони аргентинського нападника.

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