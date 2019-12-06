Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар прийматиме земляків із Олімпіка в 17 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 6 грудня, на стадіоні Металіст у Харкові.

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція запланована на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Шахтар Донецьк - Олімпік Донецьк наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 16 турі Шахтар втратив очки з Маріуполем (1:1), а Олімпік без шансів поступився Динамо (1:3). Гірники впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 44 очки після 16 матчів. Олімпік з 18 пунктами - на 7 сходинці.