Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Шахтар прийматиме земляків із Олімпіка в 17 турі Української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться сьогодні, 6 грудня, на стадіоні Металіст у Харкові.
Початок о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція запланована на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Шахтар Донецьк - Олімпік Донецьк наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У 16 турі Шахтар втратив очки з Маріуполем (1:1), а Олімпік без шансів поступився Динамо (1:3). Гірники впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 44 очки після 16 матчів. Олімпік з 18 пунктами - на 7 сходинці.