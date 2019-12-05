 Джошуа - Руис смотреть онлайн бой за звание чемпиона мира версиям WBA, WBO, IBF | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF

Сьогодні 10:23 880 0
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа зустрінеться в матчі-реванші проти Енді Руїса в надважкій вазі (90,72).

Бій, у якому на кону стоятимуть три пояси - WBA, WBO, IBF, відбудеться 7 грудня, в Саудівській Аравії.

Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Інтер.

Також онлайн вечора боксу, у майнівенті якого зійдуться Енді Руїс і Ентоні Джошуа, у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день бою за годину до початку.

Дивіться: Джошуа - Руїс: остання дуель поглядів перед боєм

Нагадаємо, Енді Руїс 2 червня, 2019 року нокаутував британця Ентоні Джошуа та відібрав у того всі пояси.

Також 7 грудня, відбудеться бій Алєксандр Повєткін (Росія, 35 - 2) – Майкл Хантер (США, 18 -1).

Ознайомитись з усіма боями вечора боксу, організатором якого є компанія Едді Гірна - Matchroom Boxing, можна ТУТ.

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