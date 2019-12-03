Джошуа – Руїс: де дивитися онлайн бій-реванш

Джерело - Чемпіон.

Мексиканський чемпіон світу Енді Руїс (33-1, 22 КО) в суботу, 7 грудня, в Саудівській Аравії, проведе бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

На кону в бою-реванші стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, які Руїс сенсаційно відібрав у Джошуа.

Промоутером вечора є Едді Гірн та його компанія Matchroom Boxing.

В Україні поєдинок можна буде дивитися на телеканалі Інтер. Трансляція розпочнеться о 21:30 за київським часом, а головний бій – приблизно о 23:00.

Актуально: Квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень

Файткард вечора боксу в Саудівській Аравії

Енді Руїс (США, 33–1) – Ентоні Джошуа (Великобританія, 22–1)

Александр Повєткін (Росія, 35–2) – Майкл Хантер (США, 18–1)

Філіп Хрговіч (Хорватія, 9–0) – Ерік Моліна (США, 27–5)

Ділліан Уайт (Великобританія, 26–1) – Маріуш Вах (Польща, 35–5)

Магомедрасул Меджидов (Азербайджан, 1–0) – Том Літтл (Великобританія, 10–7)

Іван Прайс (Великобританія, 1–0) – Сведі Мохамед (Танзанія, 12–6–2)

Дієго Пачеко (США, 7–0) – Леван Шонія (Грузія, 15–17)