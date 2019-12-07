Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE

 Александр Поветкин - Майкл Хантер смотреть онлайн бой WBA - 7.12.2019 | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ
Вчора 20:53 746 1
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Сьогодні 01:36 3444
Шахтар – Олімпік 3:0. Відео голів
Вчора 21:29 476
Зевіна виграла срібло на чемпіонаті Європи з плавання
Вчора 20:39 208
Збірна України назвала склад на чоловічу естафету Кубка світу у Естерсунді
Вчора 19:29 1340
Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг
Вчора 16:48 1436
Велепець: Українські біатлоністки дуже мало тренуються, вони не можуть конкурувати ходом з лідерами
Вчора 15:39 1923
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Вчора 15:14 316
Українська чемпіонка дискваліфікована на два роки та віддасть золото через проблеми з допінгом
Вчора 13:08 1754
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 12:34 64951
Блоги
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 449
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 3905
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
Вчора 15:14 316
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань Андрій Твердохліб
Вчора 13:11 198
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 251
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції Valeriy Ruchka
04.12.2019 10:35 1174
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна Андрій Твердохліб
04.12.2019 10:03 15245 3
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося Valeriy Ruchka
03.12.2019 19:00 1074
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі Valeriy Ruchka
03.12.2019 18:17 1660
Данк Леня увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА
Данк Леня увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА Valeriy Ruchka
03.12.2019 15:50 465
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:36 Пряма трансляція Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF 3444
01:14 Пряма трансляція Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE 92
6 Грудня 2019
23:56 Футбол Вільярреал зіграв внічию з Атлетіко у 16 турі Ла-Ліги 313
23:43 Футбол Інтер не зміг переграти Рому у 15 турі Серії А 186
23:36 Футбол Ліон розгромив Нім, мінімальна перемога Лілля. Результати 17 туру Ліги 1 136
23:28 Футбол Айнтрахт врятувався у матчі із Гертою у 14 турі Бундесліги 132
23:16 Футбол Сульшер: Манчестерські дербі - це завжди особливі ігри 179
22:56 Футбол Каштру: Ми перемикаємося на Аталанту 205
22:38 Футбол Бейл може пропустити матч з Барселоною 129
22:23 Футбол Шахтар – Олімпік 3:0. Огляд матчу 210
22:17 Бокс Кличко вказав на недолік Вайлдера 419
22:01 Пряма трансляція Інтер - Рома: онлайн-трансляція матчу 15 туру Серії А. LIVE 515
21:58 Футбол Тайсон пропустить матч із Зорею через дискваліфікацію 193
21:41 Футбол Гомес: Пенальті допоміг би Олімпіку 219
21:29 Футбол Шахтар – Олімпік 3:0. Відео голів 476
21:16 Баскетбол Прометей обіграв Харківських Соколів, перемоги Дніпра та Черкаських Мавп у Суперлізі 149
20:53 Футбол Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ 746 1
20:39 Плавання Зевіна виграла срібло на чемпіонаті Європи з плавання 208
20:24 Біатлон Джима і Меркушина бігтимуть естафету на Кубку світу 706
20:16 Блог Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО 449
20:08 Футбол Президент назвав бюджет Вереса 367
20:02 Пряма трансляція Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE 4336
19:46 Футбол Карпати можуть підписати чемпіона світу 826
19:29 Біатлон Збірна України назвала склад на чоловічу естафету Кубка світу у Естерсунді 1340
19:17 Хокей. УХЛ Дніпро розпрощався із двома гравцями 858

Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE

Сьогодні 01:14 92 0
Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Російський "вітяз" Олександр Повєткін (35–2)проведе поєдинок проти американця Майкла Хантера (18–1).

Бій у надважкій вазі (WBA) за право вийти в ринг у чемпіонському бою, відбудеться 7 грудня, у Саудівській Аравії в андеркарді мегафайту Руїс - Джошуа.

Орієнтовний початок - 21:30 за київським часом.

Пряма трансляція бою Александр Повєткін - Майкл Хантер буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний ближче до початку.

Промоутером вечора є Едді Гірн та його компанія Matchroom Boxing.

Також на нашому сайті дивіться бій за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа - Енді Руїс.

 

Коментарі ()