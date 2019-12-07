Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Російський "вітяз" Олександр Повєткін (35–2)проведе поєдинок проти американця Майкла Хантера (18–1).
Бій у надважкій вазі (WBA) за право вийти в ринг у чемпіонському бою, відбудеться 7 грудня, у Саудівській Аравії в андеркарді мегафайту Руїс - Джошуа.
Орієнтовний початок - 21:30 за київським часом.
Пряма трансляція бою Александр Повєткін - Майкл Хантер буде доступна на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний ближче до початку.
Промоутером вечора є Едді Гірн та його компанія Matchroom Boxing.
Також на нашому сайті дивіться бій за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа - Енді Руїс.
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