Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Шахтар прийматиме Динамо в 14 турі чемпіонату України - Української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться у неділю, 10 листопада, в Харкові на РСК Металіст.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Шахтар Донецьк - Динамо Київ у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день матчу за годину до початку гри.
У 13 турі гірники на виїзді розгромили Карпати (0:3), а Динамо виграло у Львова (4:0). Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 37 очок. Динамо 2-ге з 27 заліковими пунктами.
Нагадаємо, у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар у драматичному поєдинку вирвав нічию у Динамо Загреб (3:3), а кияни в Лізі Європи розписали мирову з Копенгагеном (1:1).