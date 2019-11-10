Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар прийматиме Динамо в 14 турі чемпіонату України - Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 10 листопада, в Харкові на РСК Металіст.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Шахтар Донецьк - Динамо Київ у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день матчу за годину до початку гри.

У 13 турі гірники на виїзді розгромили Карпати (0:3), а Динамо виграло у Львова (4:0). Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 37 очок. Динамо 2-ге з 27 заліковими пунктами.

Нагадаємо, у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар у драматичному поєдинку вирвав нічию у Динамо Загреб (3:3), а кияни в Лізі Європи розписали мирову з Копенгагеном (1:1).