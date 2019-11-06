 Динамо Загреб - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 6.11.2019.LIVE | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Матч Інгульця із Металістом 1925 завершився бійкою
Вчора 18:01 2795
Боруссія розібралася із Інтером, неймовірний камбек Челсі. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 907
Копенгаген - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Вчора 20:13 627
Світоліна заробила рекордні призові за сезон
Вчора 18:39 2721
Шевченко довикликав півзахисника Зорі у збірну України
Вчора 17:04 1420
Хто найкращий футболіст в історії України
Вчора 14:26 1460 3
Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН
Вчора 11:58 979
Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада
Вчора 11:12 513
Ребров: У Динамо зруйнували мою структуру
04.11.2019 19:34 1649
Галатасарай хоче позбутися екс-гравця Динамо
04.11.2019 18:00 3236
Блоги
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
04.11.2019 08:59 6635
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
03.11.2019 21:49 2159
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
03.11.2019 18:05 934
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
03.11.2019 12:27 706
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту Valeriy Ruchka
03.11.2019 08:54 3295
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
05:31 Пряма трансляція Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE 2256
05:19 Пряма трансляція Аталанта - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE 784
00:14 Футзал Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину 468
5 Листопада 2019
23:57 Футбол Боруссія розібралася із Інтером, неймовірний камбек Челсі. Результати 4 туру Ліги чемпіонів 907
23:43 Футбол Джаку позбавили капітанської пов’язки у Арсеналі 212
23:29 Футбол Шабанов: У Михайличенка тренування, як у Кварцяного 630
23:10 Футбол Зальцбург визначився із ціною на Голанда 300
22:50 Футбол Циганик: Банкрутство Металіста не вигідне Металісту 1925 472
22:32 Футбол Екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос 252
22:16 Футбол Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо 437
21:50 Футбол Зеніт поступився Лейпцигу, Барселона не змогла переграти Славію. Результати 4 туру Ліги чемпіонів 1013
21:37 Баскетбол Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи 443
21:18 Баскетбол Гравця НБА дискваліфікували на 25 матчів 282
21:00 Футбол Б'єлиця: Динамо Загреб влаштує тільки перемога у матчі з Шахтарем 293
20:42 Футбол Тухель спростував перехід у Баварію 324
20:28 Футбол Ліверпуль зіграє матч Кубка ліги за добу до гри Клубного чемпіонату світу 609
20:13 Футбол Копенгаген - Динамо Київ: ОНЛАЙН 627
20:10 Футбол Марсело: Можемо вважати матч з Галатасараєм фіналом 329
19:47 Футбол Мораес: Динамо Загреб дуже агресивна команда 486
19:44 Пряма трансляція Барселона – Славія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 1265
19:44 Пряма трансляція Зеніт - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE 1154
19:29 Футбол Ракицький потрапив у стартовий склад Зеніта на матч Ліги чемпіонів 525
19:15 Футбол Каштру впевнений у психологічній готовності Шахтаря 347
18:56 Футбол Зідан хоче залишити Бейла 367
18:39 Теніс Світоліна заробила рекордні призові за сезон 2721

Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE

Сьогодні 05:31 2256 0
Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE
#Шахтар, #Динамо, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів у гостях зіграє проти загребського Динамо.

Матч відбудеться 6 листопада, у Загребі на стадіоні Максимір.

Початок о 22:00 за киїським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

  Дивіться: Сюжет Footbalhub викрив величезні проблеми лави запасних Динамо Київ

Також дивіться онлайн матч Динамо Загреб - Шахтар Донецьк у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри, за годину до початку.

У 3 турі в Харкові гірники не змогли перемогти футболістів із Загреба (2:2). Шахтар і Динамо мають по 4 очки в групі C і ділять 2-3 сходинки в турнірній таблиці.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України Шахтар у додатковий час програв Динамо, а в 13 турі чемпіонату УПЛ розгромив на виїзді Карпати.

Коментарі ()